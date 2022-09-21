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Тольяттинец приехал в деревню, чтобы украсть капсулы для стирки

21 сентября 2022 11:42
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Тольяттинец приехал в деревню, чтобы украсть капсулы для стирки

Местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В полицию от представителя одной из торговых точек, расположенной в поселке Приморский Ставропольского района, поступило заявление о хищении товаров бытовой химии. По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила 4000 рублей.

Прибывшие по адресу полицейские осмотрели место происшествия. В ходе опроса сотрудник магазина сообщил, что неизвестный молодой человек, под видом покупателя, зашёл в помещение торгового зала и направился к стеллажам с бытовой химией. Взяв с полки 8 упаковок капсул для стирки, злоумышленник миновал кассу и поспешил к выходу из магазина. Работник, заметивший действия мужчины, потребовал остановиться и оплатить товар, однако, молодой человек грубо оттолкнув сотрудника магазина, выбежал из него и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. В ходе просмотра видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественные преступления жителя г. Тольятти 1998 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный свою вину признал и сообщил, что в тот же день перепродал похищенный товар случайному прохожему за 1600 рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району в отношении 24-летнего тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.  

Полицейские напоминают - чем скорее информация о совершенных в отношении вас противоправных действиях поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет оперативно задержан, а похищенное возвращено законному владельцу.

         Сообщить о противоправных действиях можно в отделе полиции или по телефону «102». Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: Кража

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