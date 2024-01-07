Тольяттинец познакомился с грабителем и лишился телефона

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В полицию Тольятти обратился местный житель 2000 года рождения, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Сумма причинённого ущерба составила 10000 рублей.



Потерпевший пояснил, что у себя в квартире, расположенной на улице Новопромышленная он с малознакомым мужчиной распивал спиртные напитки. В ходе общения между ним и мужчиной возник конфликт, в результате которого новый знакомый вырвал из рук сотовый телефон, после чего вышел из квартиры.



Сотрудник дежурной части ориентировал на розыск личный состав, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули. Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о хищении.



В ходе патрулирования ближайших к месту происшествия дворов, около одного из ломбардов полицейские обратили внимание на мужчину схожим по описанию с разыскиваемым. Предполагаемого злоумышленника патрульные задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



При опросе ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1995 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что сдал телефон в ломбард, а вырученные от продажи деньги потратил на алкоголь.



В настоящее время похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.