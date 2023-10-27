Тольяттинец потерял карту и лишился денег

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1973 года рождения, который сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее свыше 6 000 рублей, за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Комсомольского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению причастен один из подучетных.

Располагая информацией о местах возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный вину в содеянном противоправном деянии признал и пояснил, что нашел банковскую карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках, пока деньги на счету не закончились.

Возбуждено уголовное дело.