Тольяттинец похитил два велосипеда, взятые напрокат

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Представитель пункта проката спортивного инвентаря 1987 года рождения обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, похитившего спортивный инвентарь.

Мужчина пояснил сотрудникам уголовного розыска, что один из клиентов взял на несколько часов два дорогостоящих велосипеда, при этом предоставил копию документа, удостоверяющего личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен. Причиненный предпринимателю ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержали местного жителя 1979 года рождения на улице около дома на улице в Центральном районе города и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за кражу молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что арендованные велосипеды сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Отделом дознания ОП 21 У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Полицейские настоятельно рекомендуют владельцам двухколесных транспортных средств сделать несколько фото своего велосипеда и обязательно зафиксировать его цвет, модель и заводской номер. На случай пропажи велосипеда эта информация может пригодиться.