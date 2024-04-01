Тольяттинец похищенный у друга телефон сдал в ломбард

68

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1984 года рождения, который сообщил, что находившийся в квартире знакомый, неожиданно схватил его сотовый телефон и убежал. Попытки самостоятельно вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился к полицейским за помощью.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя данные злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции провели осмотр квартиры и прилегающей к месту происшествия территории, установили и опросили очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию, что знакомый заявителя - безработный местный житель 1988 года рождения ранее судимый за имущественные преступления сдал телефон, схожий по описанию с похищенным в один из ближайших к месту происшествия ломбардов. На момент проверки торговой точки, товар был уже реализован третьим лицам.

Оперативники установили места возможного нахождения, задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что вырученные в ломбарде деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества и установлению всех обстоятельств произошедшего.