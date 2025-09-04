Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру

117

В конце августа в полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила о краже из квартиры, в период ее длительного нахождения на отдыхе, имущества, общей стоимостью более 85 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции в ходе осмотра квартиры не обнаружили следов взлома, и предположили, что злоумышленник проник в жилище беспрепятственно, имея свободный доступ. Женщина пояснила оперативникам, что ключи от помещения есть только у ее родственницы, которая присматривала за цветами и кошкой, а из помещения пропали электронная техника и велосипед.

Оперативники установили, что родственница потерпевшей потеряла ключи от ее квартиры, а схожий по описанию с похищенным планшетный компьютер реализован через комиссионный магазин.

Изъяв и изучив документацию ломбарда, сотрудники полиции установили, что к хищению возможно причастен ранее не судимый безработный местный житель 1995 года рождения - бывший супруг невнимательной родственницы потерпевшей. Оперативники установили возможные места нахождения мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и подробно разъяснил обстоятельства хищения. Во время общения с бывшей женой, он увидел, что из сумки выпали ключи. Зная, что квартира, которую можно открыть ими, в данное время пустует, он решил воспользоваться рассеянностью женщины и отсутствием хозяйки. После чего проник в помещение, вынес электронную технику и велосипед, похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные деньги от продажи потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и розыску похищенного имущества.