Тольяттинец "по-соседски" утащил бытовую технику из незапертой квартиры

107

Мужчина, увидев, что соседа нет дома, решил похозяйничать в его квартире и выкрал из нее утюг и пылесос.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением обратился местный житель 1980 года рождения и сообщил о краже имущества из его квартиры. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 13 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Заявитель пояснил полицейским, что утром ушел на работу, а когда вернулся, обнаружил, что дверь в квартиру приоткрыта. Осматривая помещения, обнаружил, что пропали утюг и пылесос.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с металлической поверхности входной двери, пригодные для идентификации. Полицейские установили, что следы принадлежат местному жителю 1967 года рождения. Располагая информацией о его возможном месте нахождения, оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что потерпевший является ему соседом по лестничной клетке. В обед он решил зайти к нему в гости. Дернув ручку двери, он зашел в незапертую квартиру и, убедившись, что мужчины нет дома, забрал с собой бытовую технику. Похищенное решил оставить себе.

Возбужденно уголовное дело. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.