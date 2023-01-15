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Тольяттинец отдал кредит ворованными деньгами

15 января 2023 10:36
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Тольяттинец отдал кредит ворованными деньгами

В отдел полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя  1974 года рождения, который  сообщил  о пропаже  сотового  телефона  и денежных средств  с банковской  карты. Противоправными действиями злоумышленника, со слов заявителя, ему был причинен материальный ущерб в размере свыше 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что накануне вечером он обнаружил, что потерял сотовый телефон. Утром, проверяя расчетный счет через банкомат, узнал о переводе денежных средств, который он не совершал и обратился в полицию за помощью.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что денежные средства неизвестный перевел на счет одного из жителей Тольятти. Владельца счета опросили, после чего задержали его знакомого - ранее неоднократно  судимого  за совершение имущественных преступлений местного жителя 2002 года рождения.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что нашел телефон с незаблокированным экраном возле  одного из подъездов  многоквартирного  дома, расположенного на улице Ленина. Воспользовался одним из мобильных приложений и перевел денежные средства на счет своего кредитора в счет погашения долга. Сотовый телефон оставил себе для дальнейшего личного пользования.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного   жителя   по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

Сотрудники полиции напоминают: для сохранения от чужих глаз информации в случае утраты телефона следуйте простым правилам. Всегда используйте сложный PIN или пароль, который нельзя быстро подобрать или угадать. Не используйте разблокировку с помощью сканирования лица, если в смартфоне нет специальных датчиков для построения 3D-модели и/или сканирования радужки глаза. Не используйте один и тот же PIN/пароль для разных приложений и сервисов. Не отключайте функцию «Найти телефон» и её разрешение использовать геолокацию. И отдельный совет: сохраните IMEI своих устройств — пригодится, при обращении в полицию.

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