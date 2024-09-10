Тольяттинец осужден за убийство своего работодателя и угон его автомобиля

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Судом установлено, что в период с 19.05.2023 по 21.05.2023 между подсудимым и потерпевшим, которые работали на автостоянке, расположенной в г. Тольятти, ул. Вокзальная, 95в, возникла ссора, послужившая основанием для принятия потерпевшим решения об увольнении подсудимого. Возмутившись принятым решением, подсудимый в сторожевой будке неустановленным предметом нанес потерпевшему не менее 25 ударов в голову, 11 ударов в туловище и 9 ударов в область конечностей, которые причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего и повлекли его смерть. Желая сокрыть содеянное, 21.05.2023 подсудимый на принадлежащем потерпевшему автомобиле вывез его труп в лесопосадку в районе ТЭЦ ВАЗа, где сбросил в заброшенную шахту, укрыв травой и землей. Осознавая, что потерпевший скончался и не будет препятствовать ему в пользовании транспортным средством, подсудимый неправомерно завладел его автомобилем без цели хищения. Воспользовавшись имевшимися у него ключами, изъятыми из одежды потерпевшего, подсудимый завел двигатель и переместил автомобиль на другое место, используя его в дальнейшем для личных поездок.

Вину в совершении преступлений подсудимый не признал.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 80 тысяч рублей. В пользу представителей потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 мл 300 тысяч рублей.