Тольяттинец оставил машину открытой - из нее пропали пропали автомагнитола, колонки и сабвуфер

163

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 2005 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного около дома на бульваре Космонавтов, пропали автомагнитола, колонки и сабвуфер. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 17 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, обошли прилегающую территорию, проверили места возможного сбыта похищенного имущества. В результате проведенных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен 19-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что увидел напарковке возле многоквартирного дома автомобиль, у которого приоткрыт багажник, через него проник в салон и похитил музыкальное оборудование.

По словам мужчины, часть похищенного имущества он продал прохожему, а колонки оставил себе. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.