Тольяттинец остался без денег и автомобиля

152

Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной покупке на Интернет площадках.

Житель Тольятти 1999 г.р. на одном из популярных торговых сайтов нашел объявление о продаже автомобиля по цене ниже рыночной. Он связался по телефону с продавцом, который объяснил низкую стоимость тем, что у него есть возможность ввезти машину из-за рубежа с уплатой утильсбора по льготной ставке. Аферист убедил мужчину внести полную предоплату. Потерпевший, обрадовавшись удачной сделке, сделал все как сказал злоумышленник и перевел на указанный счет порядка 2 400 000р. и стал ждать обещанного автомобиля, но мошенник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.