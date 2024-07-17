Тольяттинец оказался в больнице за то, что шумел

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1984 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.



Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили пострадавшего, который пояснил, что в тот день он находился на улице около одного из баров в Автозаводском районе, у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который нанес ему телесные повреждения. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.



Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Во время опроса ранее не судимый местный житель 1986 года рождения пояснил, что обратился к пострадавшему мужчине с просьбой не шуметь, в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил его.



По ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.



