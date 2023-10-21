Тольяттинец насмерть забил собутыльника

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Между двумя местными жителями произошел конфликт во время распития алкогольных напитков.

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение, что в одной из квартир дома, расположенного на ул. Чапаева обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

По указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего. Сестра погибшего мужчины рассказала, что она ушла на работу, а её брат распивал спиртные напитки с незнакомым ей мужчиной.

Эксперт-криминалист изъял с места происшествия следы бурого цвета, похожие на кровь, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат ранее судимому местному жителю 1975 года рождения.

Полицейские составили и распространили ориентировку с данными ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления местного жителя среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции, который получил данные и описание подозреваемого, находясь на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские установили личность, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что конфликт с потерпевшим мужчиной произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков.

В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).