Тольяттинец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в разных магазинах

112

В полицию Тольятти обратился местный житель 1985 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 7 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, на которые попали действия предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках.

О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.