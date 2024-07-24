Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские школьники смогут принять участие в «Университетских сменах»
Самарские школьники смогут принять участие в «Университетских сменах»
В Тольятти для детей организовали познавательную экскурсию на телевидение
В Тольятти для детей организовали познавательную экскурсию на телевидение
Telegram убрал монетизацию российских каналов
Telegram убрал монетизацию российских каналов
Президентские стипендии будут выдаваться еще по 12 направлениям
Президентские стипендии будут выдаваться еще по 12 направлениям
Самарец отдал мошеннику 50 тысяч рублей
Самарец отдал мошеннику 50 тысяч рублей
Чаще всего к кардинальным изменениям в карьере готовы специалисты по продажам и закупкам и кладовщики
Чаще всего к кардинальным изменениям в карьере готовы специалисты по продажам и закупкам и кладовщики
Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего
Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего
Житель Кинель-Черкасского района украл продукты у бывшей работодательницы
Житель Кинель-Черкасского района украл продукты у бывшей работодательницы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
-0.48
EUR 95.46
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в разных магазинах

24 июля 2024 10:48
112
Тольяттинец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в разных магазинах

В полицию Тольятти обратился  местный  житель  1985  года рождения, который  обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 7 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, на которые попали действия предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный  пояснил, что нашел  карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег мужчина  продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках.

О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
157
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
24 июля 2024  09:46
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
221
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
23 июля 2024  16:54
Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре
405
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
392
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
23 июля 2024  13:39
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
962
Весь список