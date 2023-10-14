Тольяттинец избил сожительницу так, что она не могла встать, и ушел из дома

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1982 года рождения с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшую, которая пояснила, что распивала спиртные напитки с сожителем, в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина избил ее и ушел из дома. Скорую медицинскую помощь вызвала мать потерпевшей, которой злоумышленник по телефону сообщил, что «дочь упала и не встает».

В этот же день экипаж патрульно-постовой службы полиции, который получил данные и описание подозреваемого, на маршруте патрулирования, недалеко от места происшествия, обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские установили личность, задержали и доставили прохожего в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1985 года рождения пояснил, что «просто толкнул» ударившую его женщину. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. В ходе осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, который приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Возбуждено уголовное дело.