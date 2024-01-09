Тольяттинец обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 4 000 рублей

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В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 1994 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 4 000 рублей за покупки, которые он не совершал.



Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду в других торговых точках.

Возбуждено уголовное дело.