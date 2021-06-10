Тольяттинец арендовал велосипед и сдал его в ломбард

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Индивидуальный предприниматель 1985 года рождения обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, похитившего имущество пункта проката спортивного инвентаря.

Мужчина пояснил сотрудникам уголовного розыска, что один из клиентов взял на несколько часов дорогостоящий велосипед, при этом предоставил документ, удостоверяющий личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен. Причиненный предпринимателю ущерб составил 15 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержали жителя Ставропольского района 1985 года рождения по месту жительства и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что арендованный велосипед сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело о мошеничестве, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.