Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул

122

В конце сентября текущего года индивидуальный предприниматель 1989 года рождения обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, похитившего имущество пункта проката спортивного инвентаря.

Мужчина пояснил сотрудникам уголовного розыска, что один из клиентов взял на несколько часов дорогостоящий велосипед, при этом предоставил документ, удостоверяющий личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен. Причиненный предпринимателю ущерб составил 12,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержали местного жителя 1993 года рождения в квартире дома на улице Победы и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за кражу молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что арендованный велосипед сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облмВД.