Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
Четыре человека пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Четыре человека пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Netflix купил права на фильмы Брат и Брат 2. Сумма не разглашается
Netflix купил права на фильмы Брат и Брат 2. Сумма не разглашается
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты Союз-2.1б»
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул

30 мая 2021 10:44
122
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул

В конце сентября текущего года индивидуальный предприниматель 1989 года рождения обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, похитившего имущество пункта проката спортивного инвентаря. 
Мужчина пояснил сотрудникам уголовного розыска, что один из клиентов взял на несколько часов дорогостоящий велосипед, при этом предоставил документ, удостоверяющий личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен. Причиненный предпринимателю ущерб составил 12,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержали местного жителя 1993 года рождения в квартире дома на улице Победы и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за кражу молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что арендованный велосипед сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облмВД.

Теги: велосипед кража МВД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина под видом трудоустройства украл инструменты в Исаклинском районе
29 мая 2021, 12:49
Мужчина под видом трудоустройства украл инструменты в Исаклинском районе
В течение суток сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление и вернули похищенное имущество. Криминал
408
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты
29 мая 2021, 12:28
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты
В конце апреля текущего года жительница Автозаводского района Тольятти потеряла свою банковскую карту на улице. Происшествия
434
В Сызрани украли забор у учительницы
26 мая 2021, 12:10
В Сызрани украли забор у учительницы
В течение дня они расшатывали трубы, после чего доставили в пункт сдачи металла и реализовали, предъявив личные документы. Криминал
512
В центре внимания
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
164
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
108
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области
30 мая 2021  10:10
Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области
Выборы в Самарской области
160
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
605
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
598
Весь список