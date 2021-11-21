Тольяттинец задержан за неправомерный оборот средств электронных платежей

Сотрудниками полиции задержан 36-летнний, ранее судимый за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица житель Тольятти.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемого.
Из собранных материалов следует: фигурант уголовного дела, являясь директором фирмы, обратился в отделение одного из банков, где получил от сотрудника логин и пароль для доступа к одной из финансовых систем, которые являются электронными средствами платежей.
После этого, по версии сотрудников полиции, злоумышленник передал третьим лицам полученные коды доступа, таким образом, сбыл за 10 тысяч рублей электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.
По материалам, собранным полицейскими, СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело.
Санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.