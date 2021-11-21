Тольяттинец задержан за неправомерный оборот средств электронных платежей

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Сотрудниками полиции задержан 36-летнний, ранее судимый за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица житель Тольятти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены ​обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили ​противоправную деятельность подозреваемого.

Из собранных материалов следует: фигурант ​ уголовного дела, являясь директором​ фирмы, ​обратился в отделение одного из банков, где получил от сотрудника логин и пароль для доступа к одной из финансовых систем, которые являются электронными средствами платежей.

После этого, ​по версии сотрудников полиции, злоумышленник ​ передал третьим ​ лицам полученные коды доступа, таким образом, сбыл за 10 тысяч рублей электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По материалам, собранным полицейскими, СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.​