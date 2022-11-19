Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани мужчина нашел телефон и оставил себе
В Сызрани мужчина нашел телефон и оставил себе
Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году
Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году
В Самаре хотят снести еще 6 домов
В Самаре хотят снести еще 6 домов
Еще 196 человек в Самарской области заболели коронавирусом
Еще 196 человек в Самарской области заболели коронавирусом
В Самаре на ходу загорелся автобус
В Самаре на ходу загорелся автобус
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельными правами
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельными правами
Телефонная мошенница в Тольятти обирала пенсионеров
Телефонная мошенница в Тольятти обирала пенсионеров
Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре открывает зимний сезон
Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре открывает зимний сезон
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Телефонная мошенница в Тольятти обирала пенсионеров

19 ноября 2022 12:24
145
Телефонная мошенница в Тольятти обирала пенсионеров

В общей сложности пенсионеры передали злоумышленнице свыше 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемую в причастности к телефонным мошенничествам.

12 ноября текущего года в полицию Тольятти за помощью обратились две местные жительницы 1943 и 1936 годов рождения, которые стали жертвами мошенничества под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили еще одну жительницу города пожилого возраста, пострадавшую от действий мошенников. В общей сложности пенсионеры передали «курьеру» свыше  300 тысяч рублей.

Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали  спрятать деньги в пакет с вещами и передать деньги курьеру.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали ранее не судимую девушку 2003 года рождения, подозреваемую в причастности к преступной схеме. Она, выполняя функции курьера, получала деньги от потерпевших и переводила их на различные банковские счета.

Полицейские напоминают, условно подобную мошенническую схему можно назвать: «Ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для «решения» вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно  сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец хотел заработать на криптвалюте и лишился более 700 тыс. рублей, поверив мошенникам
18 ноября 2022, 12:57
Самарец хотел заработать на криптвалюте и лишился более 700 тыс. рублей, поверив мошенникам
Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям. Криминал
325
127 тысяч рублей выманил мошенник у самарской пенсионерки
16 ноября 2022, 11:18
127 тысяч рублей выманил мошенник у самарской пенсионерки
Он представился правоохранителем, сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП. Криминал
475
Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей
15 ноября 2022, 10:33
Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей
30-летняя женщина оформила кредиты и лишилась накоплений после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем. Криминал
544
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
461
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
1569
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
409
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
327
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
445
Весь список