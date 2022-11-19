Телефонная мошенница в Тольятти обирала пенсионеров

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В общей сложности пенсионеры передали злоумышленнице свыше 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемую в причастности к телефонным мошенничествам.

12 ноября текущего года в полицию Тольятти за помощью обратились две местные жительницы 1943 и 1936 годов рождения, которые стали жертвами мошенничества под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили еще одну жительницу города пожилого возраста, пострадавшую от действий мошенников. В общей сложности пенсионеры передали «курьеру» свыше 300 тысяч рублей.

Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали спрятать деньги в пакет с вещами и передать деньги курьеру.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали ранее не судимую девушку 2003 года рождения, подозреваемую в причастности к преступной схеме. Она, выполняя функции курьера, получала деньги от потерпевших и переводила их на различные банковские счета.

Полицейские напоминают, условно подобную мошенническую схему можно назвать: «Ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для «решения» вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.