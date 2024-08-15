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Таксист в Самаре украл телефон, который клиентка забыла в салоне авто

15 августа 2024 13:23
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Таксист в Самаре украл телефон, который клиентка забыла в салоне авто

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 2002 года рождения, которая сообщила о пропаже телефона. В ходе опроса девушка пояснила, что в ночное время суток решила воспользоваться услугами такси. Добравшись до места назначения, она обнаружила пропажу сотового телефона. Потерпевшая предположила, что средство связи могла оставить в подвозившем её автомобиле. Через службу поддержки она обратилась к водителю, но тот сообщил, что не видел телефон. Самостоятельно пропажу найти не удалось, поэтому жительница областного центра обратилась за помощью в полицию. Причиненный ущерб заявительница оценила   на сумму в 10 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение таксиста, выполнявшего заказ, задержали его и доставили в отдел полиции.

Ранее не судимый житель Самары 1990 года рождения не стал отрицать своей причастности к хищению чужого имущества и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье мобильное устройство, которое решил продать. Похищенное мужчина сдал в ломбард, вырученные 4500 рублей потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина в полном объеме возместил потерпевшей причиненный ущерб.

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