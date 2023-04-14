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Таксист в Самаре обокрал пассажира

14 апреля 2023 10:20
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Таксист в Самаре обокрал пассажира

После совершения преступления мужчина был уволен из таксопарка.

Сообщение о краже имущества поступило в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре от жителя областного центра 1975 года рождения. Заявитель рассказал, что в утреннее время воспользовался услугами такси. Во время поездки, он попросил таксиста сделать промежуточную остановку и подождать несколько минут. После этого он вышел, оставив свою сумку на заднем сиденье. По возвращению клиента, автомобиль продолжил следовать по маршруту до места назначения. Пропажу денежных средств в размере 30 000 рублей житель Самары обнаружил спустя несколько часов, после чего обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции установили автомашину, на которой передвигался потерпевший, и полные данные водителя. Им оказался житель Самары 2000 рождения, ранее судимый за совершение кражи на территории Промышленного района областного центра. Его местонахождение полицейские установили в кратчайшие сроки. Задержали мужчину на территории областного центра.

Самарец сознался в тайном хищении чужого имущества и пояснил, что во время отсутствия пассажира заметил на заднем сиденье сумку и решил проверить ее содержимое. Когда он увидел денежные средства, то решил их похитить с целью дальнейшей оплаты ремонта своего автомобиля. В ходе предварительного следствия мужчина вернул похищенные 30 000 рублей законному владельцу.

Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. После совершения преступления мужчина был уволен из таксопарка.

 

Теги: Кража

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