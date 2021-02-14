Сызранцу предъявлено обвинение в краже со взломом

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Он похитил рабочий инвентарь.

Житель города Октябрьска Самарской области обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который из подсобного помещения одного из многоквартирных домов города Сызрани похитил рабочий инвентарь. Действиями злоумышленника заявителю был причинен значительный ущерб.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. На двери подсобного помещения, где хранился инвентарь строителей, эксперт обнаружил и изъял следы взлома.



Оперативники выяснили, что в один из комиссионных магазинов города сдавался инструмент, по приметам схожий с похищенным. Установив личность и места возможного нахождения клиента ломбарда, полицейские задержали ранее судимого за вымогательство жителя города Сызрань 1982 года рождения.

По версии следствия, мужчина знал, где хранятся инструменты, так как работал вместе с потерпевшим. В нерабочее время, взломав навесной замок обрезком трубы, задержанный похитил и реализовал инвентарь. Вырученные деньги потратил на покупку спиртного.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд, сообщает облМВД.