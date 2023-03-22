Сызранский участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в грабеже

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Полицейский правильно оценил обстановку и бросился в погоню за злоумышленником.

Участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Сызранское» старший лейтенант полиции Сергей Петров при профилактическом обходе своего административного участка обратил внимание на выбегающего из магазина, расположенного на улице Челюскинцев, мужчину, который что-то прятал под курткой, а за ним, с призывом оплатить товар, бежал молодой человек в спецодежде работника магазина. Полицейский, оценив обстановку, после непродолжительного преследования задержал мужчину и удерживал до прибытия следственно-оперативной группы.

Как установили сотрудники полиции, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1987 года рождения пришел в магазин с целью хищения. Задержанный вину признал, в содеянном раскаялся. Похищенные продукты питания и бытовая химия на сумму 9000 рублей, согласно представленной документации, изъяты и возвещены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

На фото участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Сызранское» старший лейтенант полиции Сергей Петров