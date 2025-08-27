Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде

70

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва – Челябинск» выявили 32-летнего жителя г. Самары, перевозившего запрещённые вещества.

В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане. При появлении полицейских мужчина стал вести себя нервозно, что вызвало подозрение у правоохранителей. При попытке проведения личного досмотра мужчина активно сопротивлялся, вырвал сумку из рук сотрудников и препятствовал законным действиям правоохранителей.

В ходе досмотра гражданина в кармане нагрудной сумки был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом светлого цвета и пакет с комкообразным веществом бежевого цвета. Признаки употребления наркотических средств у гражданина выявлены не были.

На вопросы правоохранителей мужчина ответил, что данные запрещенные вещества принадлежат ему для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: «мефедроном» массой 202,56 грамма и «кокаином» массой 27,90 граммов.

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения – в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс – служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.