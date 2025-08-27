Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде

27 августа 2025 15:04
70
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва – Челябинск» выявили 32-летнего жителя г. Самары, перевозившего запрещённые вещества.

В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане. При появлении полицейских мужчина стал вести себя нервозно, что вызвало подозрение у правоохранителей. При попытке проведения личного досмотра мужчина активно сопротивлялся, вырвал сумку из рук сотрудников и препятствовал законным действиям правоохранителей.

В ходе досмотра гражданина в кармане нагрудной сумки был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом светлого цвета и пакет с комкообразным веществом бежевого цвета. Признаки употребления наркотических средств у гражданина выявлены не были.

На вопросы правоохранителей мужчина ответил, что данные запрещенные вещества принадлежат ему для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: «мефедроном» массой 202,56 грамма и «кокаином» массой 27,90 граммов. 

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения – в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс – служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

