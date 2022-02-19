Сызранские сотрудники полиции задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве

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В сентябре 2021 года полицейским поступило сообщение о том, что житель Сызрани пострадал при совершении дистанционной покупки. Сотрудники полиции установили, что мужчину 1999 года рождения заинтересовало в интернете на одной из торговых площадок объявление о продаже электроусилителя руля. Покупатель связался с продавцом и тот потребовал в счет оплаты товара перевести 100% предоплату в размере 7 500 рублей. Когда деньги были отправлены на указанный счет, «продавец» перестал выходить на связь.

В рамках возбужденного уголовного дела следователь направил ряд запросов в финансовые организации и в адрес торговой площадки. Изучив полученные документы, сотрудники полиции получили информацию, что злоумышленник находится в другом регионе. Во время служебной командировки в Тюменскую область, сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили и задержали ранее не судимую 30-летнюю жительницу Тюмени, причастную к совершению данного противоправного деяния. У нее изъяты банковские карты, сотовый телефон. Безработная супруга владельца автомастерской в совершении противоправного деяния призналась.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Сотрудники полиции проверяют причастность жительницы Тюмени к аналогичным преступлениям. По ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Чтобы запланированная покупка не была впоследствии омрачена совершенным в отношении вас преступлением, сотрудники полиции призывают придерживаться мер предосторожности и при совершении онлайн-шопинга - тщательно проверять платежную информацию, не сообщать персональные, банковские данные, не пользоваться ссылками, полученными от третьих лиц, а при наличии любых сомнений откладывать сделку.