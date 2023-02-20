Сызранку будут судить за кражу имущества из камеры хранения магазина

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В полицию Сызрани поступило заявление от местной жительницы 1970 года рождения о хищении её имущества из ячейки камеры хранения одного из супермаркетов города.

В ходе опроса потерпевшая сообщила, что, пока она совершала покупки, из камеры хранения пропал зонт и три пакета с продуктами и лекарствами. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму почти 3000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели помещение магазина, установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и изучили видеозаписи с камер наблюдения, на которые попали действия злоумышленницы. Оперативники уголовного розыска узнали в подозреваемой неоднократно судимую за имущественные преступления местную жительницу 2003 года рождения.

Подозреваемая признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что в магазине заметила, как потерпевшая не до конца закрыла ячейку камеры хранения, в которую положила свои вещи, и решила этим воспользоваться. Продукты питания злоумышленница оставила себе, а лекарственные препараты выбросила.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.