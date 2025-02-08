Сызранка заказала стройматериалы и лишилась 50 000 рублей

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Жительница Сызранского района Самарской области, работающая в одном из детских образовательных учреждений, с целью постройки подсобных помещений у себя на участке решила приобрести стеновые газобетонные блоки. На одной из известных торговых интерент-площадок она нашла объявление о продаже стройматериалов.

Продавец сообщил покупательнице, что для совершения сделки необходимо на указанный им счет перевести авансом деньги за доставку материалов и оплатить полную их стоимость, что женщина и сделала. Она перевела мошеннику более 50 000 р. после чего последний перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.