Сызранка украла телефон у пьяной подруги

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В августе текущего года в дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1972 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 8 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что гаджет пропал, когда женщина отдыхала вместе с подругой в баре. По предоставленным потерпевшей документам на пропавший телефон сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с описанием похищенного имущества среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

При отработке возможных мест сбыта похищенного сызранские оперативники обнаружили в одном из комиссионных магазинов города залоговые документы на пропавший телефон, выданные на имя подруги потерпевшей, с которой они в тот вечер были вместе. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили местную жительницу 1973 года рождения в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В беседе с полицейскими женщина призналась в краже сотового телефона и сообщила им, что похитила оставленный подругой на столе гаджет, надеясь, что та в силу опьянения не заметит пропажи. Злоумышленница сразу избавилась от чужой сим-карты и сама пользовалась телефоном, а когда понадобились деньги – сдала в ближайший ломбард за 3 000 рублей. По данным сотрудников полиции подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества.