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Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика

21 января 2025 13:55
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Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика

В Сызранском городском суде провозглашен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая в сентябре 2024 года приобрела у неустановленного лица наркотическое вещество «Метадон» массой 469 граммов, которое хранила у себя дома и в дальнейшем намеревалась сбыть.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: Стоп Наркотик

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