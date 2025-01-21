Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика

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В Сызранском городском суде провозглашен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая в сентябре 2024 года приобрела у неустановленного лица наркотическое вещество «Метадон» массой 469 граммов, которое хранила у себя дома и в дальнейшем намеревалась сбыть.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.