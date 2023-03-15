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Сызранка обокрала старого друга своего бойфренда

15 марта 2023 11:29
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Сызранка обокрала старого друга своего бойфренда

В  декабре прошлого года в полицию за помощью обратился местный житель 1978 года рождения, который сообщил о  хищении принадлежащего ему  сотового телефона. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму 5 000 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили мужчину и выяснили, что телефон пропал после завершения застолья, проходившего в его квартире. В тот день потерпевшего посетил друг с девушкой, с которой он накануне познакомился в одной из социальных сетей. Телефон пропал вместе с уходом новой знакомой, в то время, когда друг пострадавшего уснул, а гостеприимные хозяева отлучились в другую комнату. После обнаружения пропажи смартфона, потерпевший сообщил приятелю о своих подозрениях в отношении его подруги. Попытки дозвониться на телефон не принесли результата, он был отключен. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения предполагаемой злоумышленницы, задержали и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  В ходе опроса ранее не судимая 23- летняя местная жительница вину в содеянном признала и пояснила, что сотовый телефон сдала в комиссионный магазин, а вырученные деньги в размере 3 000 рублей потратила на собственные нужды. На момент проверки пункта приема смартфон уже был реализован работником организации.

Теги: Кража

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