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Сызранка дождалась, пока знакомый уснул, и украла его карту

25 декабря 2023 10:49
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Сызранка дождалась, пока знакомый уснул, и украла его карту

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  обратился  местный житель 1971 года рождения, который  сообщил, что обнаружил пропажу своей банковской карты, и пояснил, что получил сообщения в онлайн-приложении о списании с банковского счета около 14 000 тысяч рублей за покупки, которые он не совершал.

        Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении нескольких дней  его банковской картой расплачивались в  магазинах Юго - Западного района города. Причем спектр покупок был весьма широк – от продуктов питания, до косметики и лекарственных препаратов. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, показали потерпевшему скриншоты с изображением возможной злоумышленницы и он уверенно опознал свою знакомую, которая накануне была у него в гостях.

        В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения  ранее не судимой, 42-летней  местной жительницы, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная пояснила, что накануне с потерпевшим она распивала спиртные напитки, а когда тот уснул, то решила воспользоваться его беспомощным состоянием и похитила банковскую карту. После удачного списания чужих денежных средств в ближайшем магазине женщина  продолжила оплачивать свои покупки в других торговых точках, покупая еду, косметику и медикаменты. По данным сотрудников полиции подозреваемая ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась.

      Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 42 - летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет. Расследование продолжается.

 

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

 

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