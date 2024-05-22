Сызранец воровал гаражные ворота

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В конце августа прошлого года, находясь на маршруте патрулирования сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции межмуниципального управления МВД России «Сызранское» обратили внимание на двоих граждан, снимавших с петель створку ворот одного из гаражей и заметили, что у нескольких соседних помещений ворота были уже демонтированы и приготовлены к транспортировке.

Один из мужчин признался полицейским, что планировал сдать чужое имущество в пункт приёма металла, а знакомого, который ему помогал - ввел в заблуждение, сообщив ему, что выкупил гараж у собственника.

Патрульные передали сообщение в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское». По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно - оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли имущество. Мужчины доставлены в территориальный отдел внутренних дел, для дальнейшего разбирательства.

Одним из задержанных, является местный житель 1991 года рождения. Мужчина не имеет постоянного источника дохода и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.