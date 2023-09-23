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Сызранец украл велосипед и попросил знакомую сдать его в ломбард

23 сентября 2023 11:55
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Сызранец украл велосипед и попросил знакомую сдать его в ломбард

В конце мая этого года в дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района поступило сообщение от жителя села Уваровка Сызранского района 1982 года рождения о краже электровелосипеда. Материальный ущерб заявитель оценил в 30 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что электровелосипедом пользовался его несовершеннолетний сын. Мужчина предоставил подробное описание имущества и документы, где были указаны марка, номера вилки и рамы пропавшего транспортного средства.  Сотрудники полиции выяснили, что электровелосипед подросток оставил рядом с компьютерным клубом, не позаботившись о его сохранности, а когда   обнаружил пропажу, опасаясь, что его будут ругать родители, не сразу рассказал им о случившемся.

При отработке возможных мест сбыта похищенного, в одном из комиссионных магазинов, оперативниками были обнаружены и изъяты залоговые документы на транспортное средство, по описанию похожее с пропавшим. При опросе сотрудников торговой точки было выявлено, что квитанции выписаны на имя одной из местных жительниц. Женщина призналась оперативникам, что решила помочь знакомому сдать имущество в ломбард, не зная, что оно является краденным.  Им оказался местный житель 2002 года рождения, ранее судимый за вымогательство.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек признал свою вину полностью и сообщил полицейским, что за продажу похищенного имущества он получил 10 000 рублей, которые потратил на собственные нужды.

На данный момент следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «В» ч.2 ст.158 «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 21- летнего местного жителя передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу. 

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям повторить вместе со своими детьми элементарные правила безопасного поведения, которые помогут не стать жертвой злоумышленников и сохранить личное имущество!      

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