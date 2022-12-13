Сызранец украл у соседки из квартиры две плиты

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1953 года рождения. Она сообщила сотрудникам полиции, что из принадлежащей ей квартиры и придомовой территории в доме на ул. Предузловой в г. Сызрани пропало имущество. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 6 100 рублей.

По адресу, указанному в сообщении, незамедлительно выехала следственно- оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили соседей и возможных свидетелей инцидента. Как установили полицейские в квартире заявительница не проживала, а лишь периодически просила близких проверять на предмет сохранности имущества в ней. Посетив жилище с проверкой, родственники заявительницы обнаружили открытую калитку и пропавшие из придомовой постройки металлические листы, металлический ящик с газовыми баллонами. Из самой квартиры пропали двухкомфорочные электрическая плита, и настольная газовая плита.

Отрабатывая места возможного сбыта похищенного, сотрудники уголовного розыска установили, что похищенное имущество было сдано в один из пунктов приема металлолома. Изучив приемную документацию, оперативники задержали предполагаемого подозреваемого по месту жительства. Им оказался сосед потерпевшей ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, 1977 года рождения, без постоянного источника дохода. В ходе опроса задержанный признался в содеянном и пояснил, что в пустующую квартиру соседей наведывался несколько раз по мере того, как у него заканчивались деньги на алкоголь. Запертую калитку и квартирный замок открывал путем отжатия используя топор. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металлолома за 1500 рублей.