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Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора

4 апреля 2023 11:58
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Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» от местного жителя 1987 года рождения поступило сообщение о проникновении в его дачный дом. На указанный мужчиной адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как пояснил мужчина, когда он в очередной раз приехал проверить свой дачный дом, в котором проживает только в летний период, обнаружил, что решетка окна отогнута. Хозяин дома понял, что в помещение, возможно, кто-то проник, и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции вместе с хозяином осмотрели место происшествия. Войдя внутрь, они увидели беспорядок, а мужчина сразу заметил отсутствие микроволновой печи, газовой плиты, двух металлических бочек, наполненных железной проволокой, стремянки, велосипеда, двигателя от стиральной машины и 4 разобранных телевизоров. Материальный ущерб мужчина оценил на сумму 36 000 рублей.

Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, провели подворовой обход.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции отработали лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям. Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что у ранее судимого местного жителя 1987 года рождения, проживающего на соседней улице, неожиданно появились деньги.

Полицейские установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что месяц назад, дождавшись темного времени суток и заведомо зная, что хозяин дачного дома приезжает только в выходные, отогнул решетку на оконном проеме, проник в помещение и совершил кражу. Похищенное имущество злоумышленник сразу сдал в пункт приёма металлолома, где позже сотрудники полиции изъяли документацию с перечислением принятого имущества. Вырученные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Теги: Кража

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