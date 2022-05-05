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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец убил знакомую чайником

5 мая 2022 09:55
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Сызранец убил знакомую чайником

Судом установлено, что в ноябре 2021 года житель г. Сызрани в ходе совместного распития спиртного в квартире местной жительницы нанес ей множественные удары металлическим чайником, руками и ногами по голове и телу, причинив повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.

Теги: Убийство

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