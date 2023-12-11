Сызранец снял сережки с родной бабушки, пока та спала, и сдал в ломбард

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1937 года рождения с просьбой привлечь к ответственности её внука, который похитил принадлежащие ей ювелирные украшения. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму более 18 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что золотые сережки были сняты с ушей потерпевшей, когда женщина спала. Пенсионерка очень сокрушалась по поводу хищения ювелирных изделий и рассказала сотрудникам полиции, что около 30 лет назад получила их в подарок от своей матери и с той поры не снимала. Женщина так же пояснила полицейским, что в момент пропажи украшений к ней переночевать попросился внук 1989 года рождения и его супруга, а утром родственники быстро засобирались и спешно покинули квартиру. После их ухода заявительница и обнаружила пропажу сережек.

При отработке возможных мест сбыта похищенного сызранские оперативники обнаружили в одном из комиссионных магазинов города залоговые документы на ювелирные изделия, выданные на имя внука потерпевшей и сами золотые сережки. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место нахождение родственника пенсионерки, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина признался в краже ювелирных изделий и сообщил, что вырученные деньги в размере 17 000 рублей потратил на собственные нужды, а супруге сказал, что сама бабушка разрешила продать золото.

Как установили полицейские, задержанный не имеет постоянного источника дохода и ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, кражу и причинение тяжких телесных повреждений.

В настоящий момент окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.