Сызранец сам отдал ключи от машины пьяному другу, а потом заявил на него в полицию

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В октябре текущего года житель Октябрьска 1968 года рождения сообщил в полицию о том, что от дома по улице Кирова его 38-летний знакомый похитил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ 21099». При обращении в полицию мужчина в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего. Полицейские подробно опросили заявителя, жильцов дома и 38-летнего знакомого мужчины, который пояснил, что приятель сам дал ему ключи от автомобиля, чтобы съездить в магазин за спиртным.

По пути в магазин нетрезвый водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД. Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол. Октябрьским городским судом ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

В дальнейшем сызранец, заявивший в полицию о хищении своего имущества признался, что совершил ложный донос – таким образом он хотел избежать наказания в виде лишения права управления транспортными средствами.