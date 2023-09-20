Сызранец с найденной карты купил коврик в ванную и подарил его другу

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Окончено предварительное расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств с банковской карты у жителя поселка Варламово Сызранского района.

В конце мая текущего года в дежурную часть сызранской полиции с заявлением обратился житель поселка Варламово 1979 года рождения. Мужчина сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее почти 9000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель рассказал, что скорее всего, потерял карту, когда совершал покупки в одном из гипермаркетов города. Обнаружив на счете недостаток денежных средств, потерпевший заблокировал банковскую карту и обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что картой расплачивались в магазинах в одном из торговых центров города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдений, установленных в магазинах и поблизости от них. Полицейские узнали в злоумышленнике неоднократно судимого за преступления имущественного характера и незаконный оборот наркотиков 42 летнего местного жителя и задержали его по месту жительства.

В ходе опроса задержанный рассказал, что банковскую карту нашел на тротуаре рядом с одним из торговых центров. Зная о возможности бесконтактной оплаты, решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств за покупку шоколадки, мужчина накупил продуктов, мужской одежды, обувь и коврик для ванной, который впоследствии подарил другу. Когда понял, что карта заблокирована, то избавился от неё, выбросив в ближайший мусорный контейнер.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.