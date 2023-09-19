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Сызранец предстанет перед судом за кражу сотового телефона у 16- летнего подростка

19 сентября 2023 13:16
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Сызранец предстанет перед судом за кражу сотового телефона у 16- летнего подростка

Мужчина нашел средство связи на улице и сдал его в ломбард.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1975 года рождения с заявлением о пропаже сотового телефона. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму 15 000 рублей. 

В ходе опроса потерпевшая пояснила полицейским, что телефоном пользовалась её 16-летняя дочка. Женщина предположила, что девочка могла потерять средство связи во время прогулки на улице. Самостоятельные попытки вернуть имущество не увенчались успехом – телефон был отключен, а поиски на улице не дали результата.

При отработке возможных мест сбыта утраченного имущества   сотрудники уголовного розыска установили, что данный телефон был сдан за 500 рублей в один из ломбардов города, после чего был реализован местному жителю в личное пользование.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники нашли сначала покупателя, а потом и того, кто реализовал чужое имущество. Полицейские установили его личность, местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный, местный житель 1976 года рождения. Он признал свою вину полностью и раскаялся. В ходе опроса мужчина пояснил, что нашел телефон на улице и оставил себе, планируя продать в дальнейшем.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 47 летнего местного жителя передано в Сызранский городской суд  для принятия решения по существу.

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