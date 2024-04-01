Сызранец попал в тюрьму за оговор

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В сентябре 2022 года в дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» обратился житель одного из сел Сызранского района, который заявил, что с его банковской карты похищены денежные средства в размере около 10 000 рублей. При приёме заявления полицейские в установленном законом порядке предупредили гражданина об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Сотрудники полиции получили выписку по расчетному счету жителя Сызранского района, выявили и опросили свидетелей и возможных очевидцев происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках, где расплачивались картой заявителя. При просмотре видеозаписей и в ходе опросов полицейские установили расхождения в показаниях заявителя, предполагаемых подозреваемых и свидетелей происшествия.

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили потерпевшего, обратили его внимание на неточности и под тяжестью неопровержимых доказательств, он признался, что все покупки оплачивал сам, а заявил на свою знакомую и её дочку в полицию из-за неприязненных отношений, так как во время застолья, после покупок, сильно поссорился с ними.

По сведениям полицейских сельчанин ранее неоднократно судим за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Отделением по расследованию преступлений совершенных на территории Сызранского района ОД МУ МВД России "Сызранское" мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.

Сызранский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.