Сызранец ожидает суда за поджог квартиры бывшей возлюбленной

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В январе текущего года в полицию поступило сообщение о том, что произошло возгорание квартиры в доме на ул. Лазо. После того, как возгорание жилища ликвидировали пожарные, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изъяли характерные следы и предметы. Со слов соседей, хозяйка квартиры – местная жительница 1970 года рождения в момент происшествия находилась на работе в другом регионе, а электроприборы в жилище были предусмотрительно ей отключены. За несколько дней до пожара очевидцы так же заметили, что кто- то вынул глазок на входной двери поврежденного огнем жилища. В свою очередь, огнеборцы подтвердили, что интенсивное горение происходило именно от входной двери. В районе вывернутого глазка, на полу перед дверью имелись разливы жидкости с характерным резким запахом, а глазки соседних квартир кто-то заклеил поролоном.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Противоправными действиями собственнице квартиры причинен ущерб на сумму более 370 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседнем доме, которые охватывают зону входной двери в подъезд многоквартирного дома, где произошло возгорание. При предъявлении потерпевшей изображения входившего в подъезд она опознала на видео бывшего ухажера, с которым она познакомилась через сеть «Интернет» и рассталась несколько месяцев назад. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения 53 - летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный в совершении преступления признался, раскаялся. Мужчина пояснил, что очень тяжело перенес расставание с любимой. Ему стало известно, что потерпевшая уехала жить и работать в столицу и, желая её удержать, он совершил поджог входной двери, в надежде, что та вернется и обратится к нему за помощью. О том, что пострадает квартира и могут пострадать соседи - подозреваемый не подумал.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ « Умышленные уничтожение или повреждение имущества» направлены в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.