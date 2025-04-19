Сызранец обрадовался бывшему однокласснику и лишился телефона

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В январе текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель. Мужчина сообщил о пропаже сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

Со слов заявителя сотрудники полиции установили, что хищение имущества он обнаружил накануне обращения, проснувшись в своей квартире после распития спиртных напитков с бывшим одноклассником, с которым не общался со дня школьного выпускного и случайно встретился на улице. Самостоятельные попытки вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился за помощью в полицию.

При проверке возможных мест сбыта похищенного, из комиссионного магазина оперативники изъяли залоговые документы на телефон, схожий по приметам с похищенным, на имя жительницы Сызрани 1988 года рождения. Сотрудники полиции установили местонахождение и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе женщина сообщила оперативникам, что не знала, о том, что сданный ею по просьбе приятеля телефон, похищенный. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали ранее судимого за кражи злоумышленника. Им оказался мужчина, с которым потерпевший распивал спиртные напитки у себя дома – местный житель 1990 года рождения. Задержанный в совершении противоправного деяния признался и пояснил оперуполномоченным, что, дождавшись, когда его школьный товарищ уснет после совместного распития алкоголя, похитил телефон, чтобы продать.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» предварительное расследование уголовного дела окончено, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшему.