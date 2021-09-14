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Сызранец нашел банковскую карту и стал фигурантом уголовного дела

14 сентября 2021 11:09
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Сызранец нашел банковскую карту и стал фигурантом уголовного дела

В полицию обратился житель города Сызрань 1981 года рождения.  Мужчина   сообщил полицейским, что у него  пропала банковская карта, а пропажу обнаружил, когда на телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств за совершение покупок.  

Оперативники  выяснили в  каких магазинах  расплачивались похищенной банковской картой. По камерам видеонаблюдения в торговых точках установили приметы  предполагаемого злоумышленника, после чего направили ориентировку всем наружным службам и патрульным экипажам полиции. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска  задержали мужчину, по приметам и одежде  схожего с  подозреваемым, и доставили в  отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  Им оказался ранее не судимый житель города Сызрань 1989 года рождения. По словам подозреваемого, банковскую карту он нашел около одного из магазинов в городе Сызрань. Воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты злоумышленник приобрел продукты питания и алкоголь.  Мужчина успел потратить около 7 000 рублей. Злоумышленник признал свою вину и возместил пострадавшему материальный ущерб.

В настоящее время жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления,  предусмотренного пунктом «г» части 3  статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».  Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань, СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело   направлено в суд для принятия решения по существу.

Теги: банковские карты

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