Сызранец нашел банковскую карту и стал фигурантом уголовного дела

149

В полицию обратился житель города Сызрань 1981 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него пропала банковская карта, а пропажу обнаружил, когда на телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств за совершение покупок.

Оперативники выяснили в каких магазинах расплачивались похищенной банковской картой. По камерам видеонаблюдения в торговых точках установили приметы предполагаемого злоумышленника, после чего направили ориентировку всем наружным службам и патрульным экипажам полиции. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска задержали мужчину, по приметам и одежде схожего с подозреваемым, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее не судимый житель города Сызрань 1989 года рождения. По словам подозреваемого, банковскую карту он нашел около одного из магазинов в городе Сызрань. Воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты злоумышленник приобрел продукты питания и алкоголь. Мужчина успел потратить около 7 000 рублей. Злоумышленник признал свою вину и возместил пострадавшему материальный ущерб.

В настоящее время жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань, СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.