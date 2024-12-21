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Сызранец хотел купить жене автомобиль, но отдал 900 000 рублей мошеннику

21 декабря 2024 12:48
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Сызранец хотел купить жене автомобиль, но отдал 900 000 рублей мошеннику

В Сызрани в полицию обратился местный житель 1979 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что решил подарить своей жене подарок на Новый год и купить ей новый автомобиль. Просматривая объявления о продаже, он увидел рекламу, в которой предлагалась покупка нового транспортного средства из-за рубежа за цену в несколько раз ниже рыночной. Посчитав это предложение выгодным, он связался с «продавцом» и, согласившись на сделку, перевел ему половину стоимости в размере 900 000 рублей, после чего стал ожидать звонка, как ему пообещали на другом конце провода, однако этого не произошло. Спустя несколько дней мужчина вновь решил связаться с «продавцом», но номер был недоступен, а объявление в сети Интернет бесследно пропало. Поняв, что его обманули мошенники, сызранец незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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