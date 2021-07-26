Судья арбитражного суда в Самаре стала жертвой телефонных мошенников

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По информации oboz.info, в полицию Кировского района Самары поступило заявление от 44-летней женщины. Заявительница с 2007 года трудится в арбитражном суде Самарской области, в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. А теперь сама судья стала жертвой телефонных мошенников.

Женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и полиции, и «путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом аннулирования кредита, завладели денежными средствами в сумме 1,65 млн рублей». Эти деньги потерпевшая перевела несколькими переводами на различные неустановленные счета.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», санкция статьи – до 10 лет лишения свободы. Найдут ли обидчиков – пока не очень понятно.

Телефонные мошенничества сейчас приобрели характер стихийного бедствия. По данным прокуратуры и полиции, в 2020-2021 годах в регионе зафиксирован резкий рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В частности, количество краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств увеличилось почти вдвое.