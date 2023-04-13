Суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению за массовое убийство в казанской гимназии

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Суд приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному заключению за массовое убийство в казанской гимназии №175. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказал судья.

Ранее РИА Новости сообщало, что Галявиев попросил прощения у семей погибших. Он заявил, что намерен написать в тюрьме книгу и направить доходы от ее публикации на компенсации пострадавшим.

До этого Галявиев полностью признал свою вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии. Адвокат Галявиева заявлял о необходимости его принудительного лечения в связи с шизофренией.

По его словам, Галявиев страдает параноидной шизофренией и поэтому подлежит освобождению от уголовной ответственности и лечению в клинике.

Галявиев застрелил девять человек в гимназии №175 в Казани весной 2021 года.