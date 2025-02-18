Суд оставил внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова в СИЗО

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Во вторник, 18 февраля, в областной столице рассматривалось дело о мере пресечения предполагаемой убийце двух человек.

На днях от обвиняемой Екатерины Бельской в Самарский областной суд поступила апелляционная жалоба. Адвокат предлагал выпустить из-под стражи его подзащитную.

Однако суд не согласился с предоставленными доводами.

- Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, - сообщает Самарский областной суд.

Вечером в понедельник, 17 февраля, стало известно, что в квартире, где проживали Виктор Тархов и его супруга Наталья, нашли частички кровеносных сосудов и кровь, несмотря на то что все помещения были обработаны химическим веществом.

Кроме того, следователи выяснили, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 миллиона рублей.

На мусорном полигоне в Преображенке следователи продолжают поиск тел предполагаемых жертв, пишет Сова.

Фото pxhere.com