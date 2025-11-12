Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга

108

В Самаре стали известны шокирующие подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр города Виктор Тархов и его супруга. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели пожилой пары, которая, по предварительным данным, стала жертвой отравления, сообщает RT.

По информации, полученной из осведомленных источников, подозрение в организации преступления падает на собственную внучку пенсионеров. Девушка, предположительно, в течение десяти дней систематически добавляла в пищу бабушке и дедушке опасные вещества.

Как сообщают близкие к семье люди, между родственниками неоднократно возникали конфликты на финансовой почве. Несмотря на то, что экс-мэр ежемесячно выделял внучке значительную денежную сумму около двухсот тысяч рублей, это не устраивало молодую женщину. Из-за постоянных скандалов пенсионеры были вынуждены ограничить визиты внучки в свою квартиру.

По данным следствия, в декабре 2024 года подозреваемая стала ежедневно посещать пожилых родственников. В это время здоровье Виктора Тархова и его жены начало резко ухудшаться. Согласно полученным показаниям, девушка созналась, что в течение полутора недель наблюдала за мучениями умирающих бабушки и дедушки, не оказывая им никакой помощи.